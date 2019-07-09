Марсель, Франция, , 09:22 — REGNUM

Девяти подозреваемым в причастности к сети по торговле кокаином между Парижем и Марселем были предъявлены обвинения, сообщает Le Figaro.

Известно, что подозреваемые в возрасте от 17 до 51 года были арестованы в начале прошлой недели во время крупной операции в столице и Буш-дю-Рон.

«Сложное 18-месячное расследование, проведенное марсельским отделением центрального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, установило, что оптовик из Парижа наладил поставку оптовику в Буш-дю-Рон. Каждая поставка содержала 20−30 кг наркотиков», — объяснила начальник штаба судебной полиции в Марселе Мюриэль Ханке, говоря о «более крупном деле, чем просто торговля между городами».

Во время обысков в домах подозреваемых были обнаружены пистолеты, штурмовая винтовка, зашифрованные телефоны и счетчик банкнот. По словам Мюриэль Ханке, полиция также изъяла один миллион евро наличными, а также предметы роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Франции Феликс Дорфин был приговорен к смертной казни судом Индонезии за незаконный оборот наркотиков.

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