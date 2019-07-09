Иркутск, 9 июля 2019, 09:05 — REGNUM
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в терпящем бедствие от наводнения Приангарье. По данным областного ГУ МЧС, ночью 10 июля в западных, центральных и южных районах ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах северо-западный 12−17 м/с.
Также спасатели предупреждают о том, что в ближайшие дни на большей части северных и верхнеленских районов Иркутской области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек. За медицинской помощью обратилось 3298 человек. Оказана амбулаторная помощь 2846 обратившимся, были госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей.