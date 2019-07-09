Тобольск, Тюменская область, , 09:04 — REGNUM

В Тюменской области в ДТП на автодороге Тобольск — Вагай погибли четыре человека и двое тяжело ранены, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 9 июля около 9:00 по местному времени (7:00 мск). На первом километре автодороги Тобольск — Вагай столкнулись автомобили «Форд Фокус» и грузовик «ГАЗ». Предварительно установлено, что легковой автомобиль на мокрой после дождя дороге выехал на встречную полосу.

Личности погибших устанавливаются. Предварительно известно, что все пострадавшие являются жителями Тобольска и Тобольского района. Двое выживших в ДТП — водитель и пассажир «Форда» — госпитализированы в областную больницу № 3 в тяжелом состоянии.

На место аварии выехали руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска.