Баку, , 08:59 — REGNUM

В Азербайджане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, еще один пострадал. Об этом 9 июля сообщает местное издание Report.

Отмечается, что ДТП произошло на территории Масаллинского района, где грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате погибли восемь человек, из них трое детей школьного возраста. Пострадавшая 24-летняя девушка находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Азербайджане в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли два человека, еще 15 человек пострадали.

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