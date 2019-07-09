Барнаул, 9 июля 2019, 08:54 — REGNUM
Пчеловоды в Советском, Зональном, Тальменском, Косихинском, Красногорском, Смоленском, Поспелихинском районах Алтайского края несут масштабные потери. Мор пчёл постиг 81 пасеку, сообщают сегодня, 9 июля, «Вести-Алтай».
По признанию заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Николая Халина, такая ситуация в регионе происходит впервые:
По словам чиновника, выводы будут сделаны к 12 июля. Именно к этой дате профильное министерство во взаимодействии с Россельхознадзом и ветеринарной службой края пообещали разобраться в причинах происходящего.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года пчеловоды России из разных регионов забили тревогу — пчёлы гибнут массово, буквально за сутки опустевают целые ульи. Это явление они связали с обработкой полей химикатами с нарушением правил использования пестицидов. Чаще всего в списке «виновников» — обработанные поля рапса, привлекающего пчёл. Накануне, 8 июля, от массовой гибели пчёл пострадал ещё один населённый пункт Зеленодольского района Татарии. В результате замора пострадали 90 ульев.
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