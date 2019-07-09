Уфа, , 08:49 — REGNUM

Супруг кассира из Башкирии, которая подозревается в краже более 20 млн рублей из банка, проиграл украденное в азартных играх, сообщает 9 июля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку», — сообщил источник.

По его словам, мужчина не хочет, чтобы его жена оказалась в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года представитель банка в Башкирии заявил в полицию о краже крупной суммы денег из кассы кредитного учреждения. Под подозрение попала одна из сотрудниц коммерческой организации — кассир 1983 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прибывшие по её месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась. Позже женщина была задержана в одной из съемных квартир в Казани.

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