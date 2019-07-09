Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 08:47 — REGNUM

На борту круизного лайнера Freedom of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean International, произошла трагедия: из окна каюты, расположенной на 11-м этаже, на бетонный пирс выпала 19-месячная девочка. Ребенок скончался вскоре по прибытии в госпиталь, пишет газета El Nuevo Dia.

В тот момент лайнер находился в порту города Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Известно, что ребенок находился под присмотром своего деда и не удержал равновесие во время игры на подоконнике. Высота падения составила 46 метров.

Семье погибшей девочки оказывается психологическая помощь. Полиция изучает видеозаписи, чтобы восстановить картину произошедшего.