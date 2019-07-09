посёлок Целинный , , 08:40 — REGNUM

В Светлинском районе Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летней девочки. Школьница утонула в реке. Известно, что подросток не умел плавать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 8 июля девочка с тремя подругами пошла на водоем. Она не умела плавать, однако пошла купаться. Через некоторое время местные жители обратили внимание, что их односельчанки нет. Своими силами они начали искать ребенка в воде. В ходе поисковых мероприятий через некоторое время со дна водоема тело ребенка подняли на поверхность. Реанимационные мероприятия были проведены, но безрезультатно.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, с 1 июня в области зафиксировано 22 факта гибели людей на водоемах, среди которых двое утонувших детей.

С начал 2019 года на территории региона утонули 22 человека, среди которых двое детей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено снижение числа погибших на водоемах. За семь месяцев (по состоянию на 9 июля 2018 года) утонули 26 человек, в том числе пять детей.