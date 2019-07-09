Иркутск, , 08:33 — REGNUM

Рост количества лесных пожаров стал причиной ввода в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области режима чрезвычайной ситуации. Это следует из опубликованного 9 июля сообщения регионального управления МЧС.

Таким образом, режим ЧС действует в связи с природными пожарами в семи районах области. Это, помимо названных, Чунский, Усть-Илимский, Жигаловский, Киренский и Нижнеилимский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона «закрыли» 49 лесных пожаров на площади более 56 тыс. га. Эти возгорания не будут тушить из-за трудного доступа к местности и удалённого расстояния от населённых пунктов.

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