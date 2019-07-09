Иркутск, , 08:14 — REGNUM

Правительство Иркутской области уточнило данные о погибших в результате мощнейшего наводнения, постигшего регион с 26 июня. Как следует из официальной информации, 8 июля стало известно об обнаружении еще одного тела погибшего. Таким образом, официально зарегистрировано 23 жертвы наводнения.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, 9 июля специалисты министерства разыщут родственников погибшего и займутся оформлением документов для них.

Всего, по его словам, единовременную материальную помощь, по данным на утро 9 июля, получили 95% пострадавших от наводнения в Иркутской области, — это 27 692 человека.

Владимир Родионов «Большая часть людей, которые ещё не получили выплату, проживает в городах Тулун и Нижнеудинск. В первом средства получили 80% пострадавших, во втором — только 50%. Компенсация 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества выплачена 145 жителям пострадавших территорий, 100 тысяч рублей за полную потерю имущества получили 1 115 граждан».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье пришло после проливных дождей. Затопленными оказались 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также вода зашла в 49 социально значимых объектов и на 11 051 приусадебный участок.

За медицинской помощью обратились 3298 человек.

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