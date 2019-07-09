Луганск, , 08:06 — REGNUM

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей вооружённых сил Украины расстрелял свою подчиненную. Инцидент произошёл в 54-й бригаде ВСУ. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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Как уточнил Филипоненко, сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников соединения, включая штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Этот канал передачи данных был вскрыт сотрудниками СБУ.

«Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска», — сообщил Филипоненко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае своими же подчинёнными был убит командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Николай Палас. Поводом для таких действий со стороны украинских морпехов стал приказ командира осуществить боевую вылазку в районе подконтрольного Киеву села Старогнатовка. Однако военные распоряжение выполнять отказались, объяснив это провалом прежней вылазки, обернувшейся для группы потерями. После угроз морпехам трибуналом разгорелся конфликт, в ходе которого один из военных выстрелил в капитана и убил его.

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