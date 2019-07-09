Якутск, , 07:52 — REGNUM

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора АО «Водоканал»., которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия подозреваемый причинил ущерб предприятию в размере 30 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия было установлено, что будучи директором «Водоканала» в Якутске, Николай Жестков, умышленно, из корыстных побуждений, используя свою должность руководителя, заключил с ООО «Гейзер», директором которого является его супруга, «не обусловленный производственной и экономической необходимостью договор» на отпуск питьевой воды на период с 1 января 2010 до 1 января 2030 года. По условиям заключенного договора поставщик обязуется с учётом технической возможности предприятия поставлять воду покупателю.

Также выяснилось, что согласно схеме водоснабжения и водоотведения городского округа скважина «Гейзера» не была источником водоснабжения для АО «Водоканал». Необходимости в резервном источнике водоснабжения не было.

«Ущерб, нанесенный предприятию в связи с покупкой воды у ООО «Гейзер» с 2009 по 2017 годы, составил более 30 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — пояснили в СУ СК РФ Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, городская администрация Якутска выявила, что работы по строительству бульвара Учителя не выполнены, деньги — 5 млн рублей подрядчику выплачены.