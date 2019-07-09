Иркутск, , 07:25 — REGNUM

Более 3 тыс. человек обратились за медицинской помощью с 25 июня, когда в Иркутской области начался паводок. Госпитализация потребовалась 457 пострадавшим, включая 108 детей, сообщает 9 июля пресс-центр регионального управления МЧС России.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«За медицинской помощью обратилось 3298 человек», — уточнили в ведомстве, пояснив, что в 2846 случаях помощь была оказана амбулаторно.

Читайте также: В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы

Подтопление произошло в 107 населенных пунктах, в воде оказалось около 11 тыс. жилых домов. В настоящее время в городе Тулуне по-прежнему подтоплены 190 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами паводка в Иркутской области, по последним данным, стали 23 человека. Неизвестна судьба восьми человек. В Тулуне 8 июля удалось разобрать затор из снесенных водой домов, который образовался у моста на федеральной трассе.

Читайте также: Спасатели разобрали затор из домов у моста в затопленном Тулуне