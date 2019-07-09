Луганск, 9 июля 2019, 07:21 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования три раза открывали огонь по территории ЛНР, заявили 9 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под обстрел попали три населённых пункта: Желобок, Калиновка и Лозовое.
По Желобку ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм со стороны Крымского. Калиновку обстреляли из гранатомётов АГС со стороны населённого пункта Луганское. В районе Лозового прилетели три мины калибра 120 мм со стороны Светлодарска.
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня при помощи миномётов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатомётов СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.
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