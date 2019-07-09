Луганск, , 07:21 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования три раза открывали огонь по территории ЛНР, заявили 9 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Миномётный обстрел (cc) John Crosby

Под обстрел попали три населённых пункта: Желобок, Калиновка и Лозовое.

По Желобку ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм со стороны Крымского. Калиновку обстреляли из гранатомётов АГС со стороны населённого пункта Луганское. В районе Лозового прилетели три мины калибра 120 мм со стороны Светлодарска.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня при помощи миномётов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатомётов СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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