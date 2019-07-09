Краснодар, , 05:48 — REGNUM

В Краснодарском крае на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Сообщается, что авария произошла в районе 23:40 по московскому времени на 1281-м километре автотрассы М-4 «Дон». По предварительной версии, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком. В результате ДТП пострадали семеро пассажиров автобуса, среди которых трое детей. От госпитализации пострадавшие отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на Пицундском шоссе в Абхазии пассажирский микроавтобус столкнулся с иномаркой, в результате чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.

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