Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM

Пассажиры, вылетающие из Якутска и Хабаровска в Южно-Сахалинск, прибудут в аэропорт назначения с опозданием почти на сутки. Рейс из Хабаровска задержан по техническим причинам, из Якутска — по решению авиакомпании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В своём телеграм-канале служба оповещения аэропорта Южно-Сахалин сообщила:

«Сообщаем о задержке двух рейсов: HZ-5622 по маршруту Хабаровск-Южно-Сахалинск (8 июля) и R3 — 4449 Якутск-Хабаровск-Южно-Сахалинск (9 июля). Рейс авиакомпании «Аврора» из Хабаровска от 8 июля задержан по технической причине, до 13:30, борт «Якутии» — по решению авиакомпании, до 20:25».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня рейс авиакомпании «Якутия» на Сахалин был задержан на 10 часов из-за густого тумана.