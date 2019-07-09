Абердин, , 04:45 — REGNUM

Житель американского Абердина (штат Вашингтон) смог спасти своих племянников от пожара, разгоревшегося в жилом доме, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что пожар в жилом доме произошел 4 июля. Тогда 20-летний Деррик Берд выбежал из горящего здания на улицу и смог поймать двоих племянников, выпрыгнувших из окна второго этажа. Затем он вернулся в горящий дом, чтобы спасти свою 8-летнюю племянницу. Он смог пробраться сквозь огонь и помочь девочке выбраться в безопасное место. В ходе спасения детей Берд получил ожоги лица, спины и рук.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля житель города Арсеньева в Приморском крае спас из воды восьмилетнего мальчика. Сообщалось, что мужчина собирался покормить уток, однако увидел ребенка, прыгнувшего в воду с моста, а затем начавшего тонуть. Мужчина вытащил мальчика из воды, ребенок не пострадал.

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