Барселона, Испания, , 04:35 — REGNUM

Пожар произошел в промышленной зоне провинции Барселона в Испании, сообщает агентство Europa Press.

По предварительным данным, сотрудники предприятия проводили работы с химическими веществами, однако когда двое работников столкнулись, произошла химическая реакция, вызвавшая пожар. В результате пожара пострадали 23 человека. По данным испанской службы по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие получили легкие ранения. Из них 11 человек были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на азотном заводе в провинции Кютахья в Турции произошел взрыв. Точных данных о пострадавших не поступало, причины взрыва пока не известны.

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