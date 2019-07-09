Мехико, , 04:08 — REGNUM

Группа из 228 мигрантов из стран Центральной Америки была задержана мексиканскими властями в штате Чьяпас, сообщает пресс-служба министерства безопасности и гражданской защиты Мексики.

Сообщается, что мигранты направлялись в Соединенные Штаты через мексиканскую территорию. Они были спрятаны в кузове трейлера, который должен был перевозить газировку. Вместе с нелегальными мигрантами были также задержаны и два перевозивших их человека. Отмечается, что задержанные мигранты являются гражданами Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня полиция Мексики задержала автобус в штате Пуэбла, который перевозил 76 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Их задержали и доставили в представительство мексиканской миграционной службы.

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