Москва, , 03:47 — REGNUM

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в московском районе Сокольники, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщается, что столкновение произошло в районе пересечения 3-го Лучевого просека и Поперечного просека. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля легковой автомобиль врезался в фонарный столб в районе поселка Сапёрный в Ленинградской области. В результате аварии погиб водитель автомобиля, его пассажиру удалось спастись.

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