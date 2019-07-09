Санкт-Петербург, , 03:38 — REGNUM

Легковой автомобиль врезался в фонарь в районе поселка Сапёрный на Петрозаводском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что водитель автомобиля Lada не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в фонарный столб, а затем перевернулась. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, его пассажиру удалось спастись. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля легковой автомобиль перевернулся на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель транспортного средства не был пристегнут и во время аварии вылетел через люк автомобиля. Его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в ДТП на трассе в Свердловской области