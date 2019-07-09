Богота, , 03:02 — REGNUM

Колумбийские силовики обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в Университете Атлантико на севере Колумбии, сообщает агентство EFE.

Сообщается, что бомба была обнаружена утром 8 июля в туалете университета, который находится в городе Барранкилья. После обнаружения взрывного устройства сотрудники учебного заведения эвакуировали всех людей из здания и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обезвредили бомбу путем контролируемого подрыва. Пострадавших не было. В настоящее время полиция ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Бомбу весом в 500 килограммов обнаружили в ходе строительных работ. Позднее саперы обезвредили снаряд, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны