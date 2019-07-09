Екатеринбург, , 01:02 — REGNUM

Легковой автомобиль перевернулся на трассе Екатеринбург — Серов, в результате чего погиб водитель транспортного средства, сообщает пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД РФ Свердловской области.

Сообщается, что авария произошла на 332-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, в результате чего «легковушка» перевернулась. Отмечается, что водитель не был пристегнут и во время ДТП вылетел через люк автомобиля. У мужчины оторвало ногу, его госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Москве столкнулись два автомобиля в столичном районе Крылатское. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых — один ребенок.

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