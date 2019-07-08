Шэньчжэнь, Китай, , 23:45 — REGNUM

Один рабочий погиб и еще трое получили ранения в результате обрушения конструкции спортивного центра в городе Шэньчжэнь на юге Китая, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Здание спортивного центра находилось на этапе демонтажа в момент обрушения, которое произошло около 11:40 по местному времени 8 июля. Обломки конструкций рухнули на четверых рабочих, сообщили в правительстве района Футянь города Шэньчжэнь.

Примерно в 12:30 по местному времени двоих рабочих удалось спасти и отравить в госпиталь, однако один пострадавших скончался во время оказания ему медицинской помощи.

К 16:50 двое оставшихся под завалами рабочих также были извлечены и доставлены затем в госпиталь. Расследование продолжается.

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