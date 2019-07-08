Тайюань , Китай, , 23:39 — REGNUM

Двое человек погибли и еще тринадцать получили ранения в результате инцидента на одной из угольных шахт в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел после обеда по местному времени 7 июля на угольной шахте Shanxi Tongmei Group. Утечка ядовитого газа на рабочую платформу привела к отравлению двоих шахтеров. Еще 13 человек были госпитализированы, сообщили в администрации шахты. Инициировано расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня текущего года в результате горного удара на угольной шахте Лунцзяпу в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая погибли 10 человек.

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