Джакарта, , 23:01 — REGNUM

В Молуккском море у побережья Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8, сообщает 8 июля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 21:52 мск. Очаг расположен на глубине 40 км и находится в 134 км западнее города Тернате.

Сообщений о разрушениях и жертвах на данный момент нет.

Стоит отметить, что в Индонезии ежегодно происходит до семи тысяч землетрясений магнитудой свыше 4,0 из-за расположения островов в зоне Тихоокеанского тектонического разлома

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