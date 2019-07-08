Москва, , 22:47 — REGNUM

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в здании посольства США в Москве и расположенном неподалёку от него высотном жилом доме на Кудринской площади. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение о том, что по адресам: Новинский бульвар, дом 19−23 и Кудринская площадь, дом 1, якобы заложена взрывчатка. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что оба здания уже проверены кинологами, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По информации агентства, в связи с угрозой взрыва проверялись также здание Городской клинической больницы №15 на Вешняковской улице и станция метро «Тверская». В обоих случаях угроза оказалась ложной.