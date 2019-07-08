Вашингтон, , 22:14 — REGNUM

Помещения Белого дома, улицы и окрестности Вашингтона, а также ближайшие железнодорожные ветки затоплены водой после сильного ливня, сообщает 8 июля ТАСС.

Железнодорожные перевозчики США сообщают о проблемах на магистралях,

Вашингтонский метрополитен заливают настоящие водопады, останавливающие движение электропоездов.

Отдельные улицы Вашингтона, включая центральные, залиты водой настолько, что жители массово бросают там свои заглохшие автомобили.

В соцсетях опубликованы фото подтопленных рабочих мест сотрудников Белого дома.

Несколько тысяч человек остались без электроснабжения. Синоптики до сих пор не могут подсчитать количество выпавших в этом районе атмосферных осадков.

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