Вашингтон, 8 июля 2019, 22:14 — REGNUM
Помещения Белого дома, улицы и окрестности Вашингтона, а также ближайшие железнодорожные ветки затоплены водой после сильного ливня, сообщает 8 июля ТАСС.
Железнодорожные перевозчики США сообщают о проблемах на магистралях,
Вашингтонский метрополитен заливают настоящие водопады, останавливающие движение электропоездов.
Отдельные улицы Вашингтона, включая центральные, залиты водой настолько, что жители массово бросают там свои заглохшие автомобили.
В соцсетях опубликованы фото подтопленных рабочих мест сотрудников Белого дома.
Несколько тысяч человек остались без электроснабжения. Синоптики до сих пор не могут подсчитать количество выпавших в этом районе атмосферных осадков.
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