Амстердам, , 20:57 — REGNUM

На минувшей недели по Нидерландам прокатилась волна происшествий, которую публицисты правой направленности окрестили «террором в плавательных бассейнах». Группы марокканских парней численностью до несколько десятков человек приставали к девушкам и девочкам, а также к семьям с маленькими детьми. В частности, отмечены случаи сексуального домогательства по отношению к девочкам от 8 до 12 лет, случаи воровства и угрозы насилия. Дирекции бассейнов пытаются принять меры против хулиганов. В одном бассейне в пригороде Роттердам решено укрепить ограду колючей проволокой, дабы нарушители не могли проникать на территорию бассейна. В ряде бассейнов составляют чёрные списки нежеланных посетителей. Однако законодательство не разрешает им обмениваться этими данными, т.к. это считается нарушением права на неприкосновенность частной жизни. По мнению ряда наблюдателей, поведение марокканских парней вызвано традиционным консервативным воспитанием в марокканских семьях. При этом для этой молодёжи характерно отсутствие уважение к голландским женщинам и девушкам, которых они считают «доступными». Впрочем, другие наблюдатели пытаются объяснить случившееся жаркой погодой, от которой-де люди вообще делаются разгорячёнными. Примечательно кстати, что голландские СМИ предпочитают скорее говорить о «молодёжи» вообще, а не уточнять её национального происхождения. Примечательно также, что лидеры марокканской общины до сих пор ещё не высказались открыто о поведении своих подростков. Впрочем, и то и другое являются характерно для любых происшествий, связанных с выходцами из Марокко.