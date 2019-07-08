Окуловка, Новгородская область, , 20:16 — REGNUM

В Новгородской области задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на 91-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, преступление было совершено в городе Окуловка 2 июля: пожилую женщину в бессознательном состоянии со следами многочисленных телесных повреждений обнаружил её сын.

Женщину доставили в реанимационное отделение Боровичской районной больницы, но спасти её не удалось — через несколько дней она скончалась.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 42-летнего жителя Окуловки и 29-летнего жителя Омской области, ранее судимого за убийство.

По данным следствия, вечером 1 июля злоумышленники зашли в дом пожилой женщины под предлогом попить воды, жестоко её избили и похитили 100 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

Задержать их удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в магазинах города — выяснилось, что один из нападавших накануне совершил кражу спиртных напитков в одной из торговых точек; его задержали из засады, организованной у дома, где он скрывался. Второй прятался в одном из дачных массивов соседнего, Крестецкого района.

«В настоящее время в отделе МВД России по Окуловскому району решается вопрос о переквалификации уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»), на более тяжкий состав преступления», — сообщили в ведомстве.