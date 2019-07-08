Харьков, Украина, , 19:59 — REGNUM

В Харькове неизвестные сообщили в правоохранительные органы о якобы заложенных взрывных устройствах во всех торговых центрах и на железнодорожном вокзале города. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что по всем адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического отдела. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории. Информация о наличии взрывных устройств пока ни по одному из адресов не подтвердилась.

Напомним, 17 мая харьковская полиция проверила около двадцати торговых центров города после анонимных сообщений об угрозе взрывов. Ни в одном из них взрывоопасных предметов обнаружено не было.