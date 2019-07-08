Нур-Султан, , 20:02 — REGNUM

Шесть человек погибли и еще шесть получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Акмолинской области Казахстана, сообщает 8 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

По данным ведомства, автомобиль марки Mercedes ML выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ 21 015 и Volkswagen Golf. В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира в автомобиле ВАЗ, в том числе 6-летний ребенок.

После столкновения также скончался пассажир Mercedes. В центральную районную больницу госпитализирован водитель и три пассажира Mercedes, а также два пассажира Volkswagen Golf.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в 21:40 (18:40 по Москве) на трассе Экибастуз — Нур-Султан в Павлодарской области Казахстана в результате ДТП пострадали 12 человек и еще один погиб.

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