Рыбинск, Ярославская область, , 19:16 — REGNUM

Пассажирский теплоход кратковременно сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент произошёл в пяти километрах севернее населённого пункта Тихвинское. Теплоход, на борту которого находились 290 человек, сел на мель из-за поломки. Спустя непродолжительное время движение было возобновлено.

Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что речь идёт о четырёхпалубном теплоходе «Викинг Хельги», принадлежащем зарубежной компании Viking River Cruises. Сообщается, что у судна вышло из строя рулевое управление, вскоре поломку удалось устранить.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало, разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло.