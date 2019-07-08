Архангельск, , 16:57 — REGNUM

Следователи Архангельской области выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого погиб шестилетний ребенок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 июля в поселке Хетово Виноградовского района на ребенка упали футбольные ворота. От полученных травм мальчик скончался.

По предварительным данным, двое мальчишек во время игры раскачивали ворота, они упали на ребенка и травмировали его грудную клетку.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Добавим, в этом году это уже не первый случай гибели ребенка во время прогулки. В апреле в Плесецке погибла 6-летняя девочка, на нее обрушились бревна.