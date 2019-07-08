Красноармейский район, , 16:31 — REGNUM

Возле села Золотое спасатели обнаружили тело пассажира лодки, перевернувшейся 3 июля. Об этом сообщили в службе спасения Саратовской области.

По данным спасателей, тело всплыло и его увидели местные рыбаки, сообщает «Взгляд-инфо».

До этого поиски вели с привлечением водолазов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 3 июля компания из 5 человек после застолья плавала на моторной лодке по Волге вблизи поселка Золотое Красноармейского района. Жительница Красноярска, приехавшая в Саратовскую область в гости, прыгнула за борт, но самостоятельно взобраться обратно не смогла. Пытаясь спасти женщину, четверо пассажиров лодки переместились на один борт, лодка перевернулась. Причём судно в дальнейшем затонуло, а на берег выбрались только трое.

Позднее было обнаружено тело 56-летней жительницы Красноярска. Велись поиски 58-летнего мужчины.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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