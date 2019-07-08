Воронеж, , 15:57 — REGNUM

В Воронеже задержан бывший сотрудник прокуратуры, подозреваемый в покушении на мошенничество, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская 8 июля.

Как уточняется, уголовное дело в отношении по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении бывшего помощника прокурора Ленинского района Воронежа было возбуждено результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Подробности официально не раскрываются, но, по данным ряда СМИ, речь идет о попытке прокурора брать «дань» с бизнесмена за покровительство. Сам подозреваемый из органов прокуратуры уволен при проведении проверки.

«Сотрудниками регионального СК России и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила Мануковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне воронежские правоохранители задержали по подозрению в совершении мошенничества заместителя начальника УЭБиПК регионального ГУ МВД.

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