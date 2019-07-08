Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM

Экстренную посадку в международном аэропорту «Платов» запросил экипаж самолёта, следующего из Сочи в Нижневартовск. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Utair.

В пресс-службе воздушной гавани ТАСС подтвердили, что незапланированная посадка была совершена. Однако о причинах не сообщили.

По некоторым неподтверждённым данным, причиной экстренного приземления стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Он был снят с рейса и доставлен в одну из ближайших больниц.

ИА REGNUM ранее сообщало, что самолёт авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Уфы. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия у пассажира, который также был доставлен в одну из городских больниц.