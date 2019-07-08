Курган, , 15:29 — REGNUM

В Зауралье 5 и 6 июля утонули два подростка в городах Далматово и Кургане. Следственными органами проводятся проверки произошедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В Кургане 5 июля при купании в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» утонул 16-летний юноша. В Далматово 6 июля в реке Исеть утонул 11-летний мальчик. В обоих случаях дети купались с друзьями, без контроля со стороны взрослых.

В настоящий момент в рамках доследственных проверок следователями уточняются все обстоятельства указанных событий. Следственное управление в очередной раз обращает внимание родителей на контроль за досугом детей в летние каникулы.