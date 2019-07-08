Донецк, , 15:21 — REGNUM

Съёмочная группа горловского телевидения попала под обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецкой Народной Республики. Как уточнил исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько, инцидент произошёл сегодня утром, 8 июля, в посёлке шахты им. Гагарина в Донбассе. Журналисты прибыли сюда для фиксации разрушений из-за обстрелов со стороны бойцов ВСУ.

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"На месте утреннего обстрела по улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съёмочная группа телеканала «6ТВ», — приводит Донецкое агентство новостей слова мэра города.

Приходько добавил, что огонь вёлся из стрелкового вооружения, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народной милиции ДНР, в результате сегодняшних обстрелов посёлка шахты имени Гагарина были повреждены гаражи автокооператива «Комета» по ул. Шашурина, 15а. Всего осколками посечены 11 гаражей, ещё у пяти серьёзно повреждена кровля, стены и ворота. Также кровля была повреждена и на жилом доме по адресу ул. Якуба Коласа, 24.

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Напомним, днём ранее, 7 июля, под обстрел со стороны ВСУ попали съёмочная группа российского телеканала «Звезда» и сотрудники пресс-службы Народной милиции ДНР, которые готовили репортаж об обстреле Свято-Спиридоновского храма в Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. Причём, как заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинские силовики «целенаправленно открыли огонь по съёмочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе».

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