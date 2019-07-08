р-н Шурышкарский, , 15:01 — REGNUM

На Ямале вскрыты факты хищения более 6,4 млн бюджетных рублей, выделенных на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в Шурышкарском районе. Невыполненные работы привели к угрозе закрытия школы и социально-культурного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Установлено, что подрядной организации ООО «Энергострой», с которой МКУ «Службы заказчика МО Шурышкарский район» в августе 2017 года было заключено два контракта на капитальный ремонт школы в селе Питляр и социально-культурного центра в селе Лопхари не были выполнены предусмотренные сметами работы. А именно работы по разборке деревянных конструкций крыши, устройству гидроизоляции, укреплению стропил, устройству напольного покрытия, дверных блоков и оконных проемов, по установке подоконников, по обеспечению изоляции инженерных систем и прочее.

На основании фиктивных документов подрядчику незаконно перечислена оплата за не выполненный объём работ. Похищено 6 425 158 рублей. Это более 10% общей стоимости работ по ремонту школы и 20% — объёма средств, выделенных на ремонт социально-культурного центра.

Некачественный капремонт повлёк ухудшение технического состояния объектов, что ныне препятствует их эксплуатации.

По фактам хищений возбуждено и расследуется два уголовных дела.