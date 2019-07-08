Карпинск, Свердловская область, , 14:51 — REGNUM

В свердловском Карпинске арестован водитель бензовоза, который взорвался поздно вечером 6 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По решению суда, гражданин арестован на два месяца, до 7 сентября. Ему вменяют нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель троих граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 6 июля водитель бензовоза согласился подвезти десятерых человек. Часть граждан ехали прямо на цистерне. При спуске на горной дороге у машины отказали тормоза. Водитель сказал всем спрыгивать и сам тоже прыгнул.

Бензовоз в итоге опрокинулся и взорвался. В цистерне было 500 литров топлива. Погибли три человека, ещё семеро с разными травмами оказались в больницах.

Водитель выжил. Оказалось, что он был сильно пьян.

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