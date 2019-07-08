Киев, , 14:32 — REGNUM

Сожительница депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука заявила, что он покончил с собой, сообщило издание Strana.ua 8 июля со ссылкой на материалы расследования.

Женщина якобы до последнего отговаривала Тымчука от необдуманного поступка, но он её не послушал. Она утверждает, что депутат в последние дни жизни находился в депрессии, злоупотреблял спиртными напитками и высказывал суицидальные мысли.

Напомним, Дмитрий Тымчук скончался 19 июня вследствие огнестрельного ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевской прокуратуре заявили, что суицид является приоритетной версией случившегося с парламентарием.

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