Москва, , 14:30 — REGNUM

Аварийный борт авиакомпании UTair благополучно совершил экстренную посадку в Москве. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе аэропорта «Внуково».

Причиной экстренной посадки стала неполадка в системе кондиционирования.

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 8 июля экипаж авиасудна, летевшего из Москвы в Берлин, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Самолёт развернулся и направился в сторону России. По данным сайта Flight radar, Boeing 737 вылетел из московского аэропорта «Внуково», совершил разворот в районе литовского Каунаса и резко пошел на снижение.

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