Калуга, , 14:17 — REGNUM

В Калужской области суд вынес приговор 74-летнего водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Как сообщила 8 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Место дорожного происшествия. 40.мвд.рф

В августе 2018 года на автодороге «Калуга — Медынь» осужденный спровоцировал ДТП с тремя автомобилями. В результате дорожного происшествия погибла три человека, в том числе семилетняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на 197 км автотрассы М3 «Украина» большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП три человека скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Это 25-летний водитель микроавтобуса и два его пассажира — женщина 1985 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

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