Москва, , 14:16 — REGNUM

Самолёт рейса Москва — Берлин 8 июля развернулся и возвращается в Россию, следует из данных портал «Флайтрадар».

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По данным сайта, Boeing 737 авиакомпании UTair вылетел из аэропорта «Внуково», развернулся в Литве у города Каунас и направился в Россию. Самолёт подал сигнал о ЧП на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково». Лайнер оказался разгерметизирован на высоте в 10 500 метров.