Лондон, , 14:28 — REGNUM

Альпинист-любитель совершил восхождение на 310-метровый небоскреб в Лондоне, также известный как «Осколок». Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что после эффектного трюка мужчину допросили сотрудники полиции, но не арестовали.

Предыдущий покоритель 310-метрового лондонского небоскреба взобрался на него с общественной смотровой площадки в 2017 году. В 2013 году группа активистов Greenpeace также штурмовала здание в знак протеста против бурения нефтяных скважин в Арктике.

В прошлом году постановлением суда в Лондоне было запрещено восхождение на «Осколок» альпинисту Алену Роберу по прозвищу Человек-паук.