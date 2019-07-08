Чебоксары, , 13:39 — REGNUM

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обещал горожанке за деньги «поспособствовать» в закрытии сфабрикованного уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанут бывший оперуполномоченный управления МВД России по городу Чебоксары и его знакомый, которых обвиняют соответственно в превышении должностных полномочий и пособничестве в преступлении.

Следствие полагает, что в июле 2018 года злоумышленник при пособничестве своего знакомого ввели горожанку в заблуждение относительно возможности привлечения женщины и её родственников к уголовной ответственности «за мошенничество по сфабрикованному против них заявлению».

"Они обещали способствовать вынесению решения об отказе в возбуждении уголовного дела в случае передачи им 100 тыс. рублей. Женщина выполнила эти требования», — сказал Олег Дмитриев.

Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее в Ульяновской области вынесен приговор руководителю коммерческой фирмы, который обвинялся в покушении на мошенничество. По данным следствия, он пообещал обвиняемому по уголовному делу за 8 млн рублей смягчить уголовное наказание. Злоумышленника задержали 15 января 2019 года при передаче части требуемой суммы — 1,5 млн рублей. Суд признал его виновным в покушении на мошенничество, назначив 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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