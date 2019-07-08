Мышкин, Ярославская область, , 13:33 — REGNUM

В Мышкинском районе Ярославской области в приемной семье мальчика 2014 года рождения привязали к столбу в качестве наказания. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области. Полиция возбудила уголовное дело по этому факту.

Мышкин

Сообщение в полицию поступило от органов опеки и попечительства. В их обязанности входит контроль за приемными семьями. В ходе одного из визитов в многодетную приемную семью в Мышкинском районе сотрудники и обнаружили привязанного мальчика. Дети из семьи изъяты.

«По предварительной информации, ребенок был привязан законным представителем за совершенную им шалость. Мальчик 2014 года рождения для проведения медобследования помещен в медучреждение, другие опекаемые дети находятся в социально-реабилитационном центре. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Это не первый случай жестокого обращения с детьми в приемных семьях в Ярославской области. В 2014 году в селе Мосейцево 13-летняя приемная дочь скончалась от побоев. Тогда органы опеки в ходе контроля не сумели выявить проблемы в семье.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мосейцевское» дело: вынесен приговор экс-начальнице органов опеки