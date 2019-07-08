Великий Новгород, , 13:39 — REGNUM

Новгородский областной суд избрал меру пресечения в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в избиении двухлетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области.

Сообщается, что 5 июля 2019 года двухлетний ребенок поступил в Детскую областную клиническую больницу с множественными телесными повреждениями. По данным следствия, повреждения ему нанес мужчина, который является сожителем матери ребёнка.

По ходатайству следователя, подозреваемого заключили под стражу. В отношении него выдвинуты обвинения по статье 111 УК РФ п. «б» ч. 2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

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