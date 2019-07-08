Воронеж, 8 июля 2019, 13:07 — REGNUM
Самолет Bombardier CRJ200 «Северсталь», выполнявший рейс по направлению «Батуми — Череповец», совершил посадку на запасном аэродроме в Воронеже 6 июля около 23:16. Об этом на странице в соцсети сообщил директор предприятия Вадим Германов.
Напомним, с 8 июля в силу вступает временный запрет на авиасообщение между Грузией и Россией. Из Воронежа в Тбилиси до последнего времени отправлялись рейсы АК Georgian Airways. Как уточнили сегодня в пресс-службе Воронежского аэропорта, авиакомпания пока полностью не отменила свою полётную программу из Воронежа, но приостанавливает выполнение рейсов «Воронеж-Тбилиси-Воронеж» на период с 8 по 31 июля.