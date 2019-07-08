Воронеж, , 13:07 — REGNUM

Самолет Bombardier CRJ200 «Северсталь», выполнявший рейс по направлению «Батуми — Череповец», совершил посадку на запасном аэродроме в Воронеже 6 июля около 23:16. Об этом на странице в соцсети сообщил директор предприятия Вадим Германов.

«В субботу, 6 июля, самолет Авиапредприятия «Северсталь» Bombardier CRJ200 по направлению «Батуми — Череповец» в 23:16 в штатном режиме совершил посадку на запасном аэродроме в Воронеже. Такое решение командир экипажа самолета принял по техническим причинам, действуя в соответствии с инструкцией. На борту находился 41 человек. В 3:45 31-го пассажира направили из Воронежа в Череповец на резервном самолете Bombardier CRJ200. В 5:10 самолет благополучно приземлился в аэропорту Череповца. Еще 10 человек приняли решение добираться на поезде», — сообщается на странице Германова.

Напомним, с 8 июля в силу вступает временный запрет на авиасообщение между Грузией и Россией. Из Воронежа в Тбилиси до последнего времени отправлялись рейсы АК Georgian Airways. Как уточнили сегодня в пресс-службе Воронежского аэропорта, авиакомпания пока полностью не отменила свою полётную программу из Воронежа, но приостанавливает выполнение рейсов «Воронеж-Тбилиси-Воронеж» на период с 8 по 31 июля.